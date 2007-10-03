Тимошенко готова подсадить Кириленко в кресло спикера

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что ее политическая сила поддержит кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Совет VI созыва.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН решение политсовета партии «Наша Украина» о выдвижении на должность спикера В.КИРИЛЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО является достаточно профессиональным человеком, который стоит на своих позициях.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, В.КИРИЛЕНКО никогда не демонстрировал двойных стандартов. Она напомнила, что В.КИРИЛЕНКО возглавляет самую большую партию, входчщую в блок НУ-НС. «И поэтому логично, мне кажется, если принял политсовет такое решение, то оно имеет основания», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она напомнила, что кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность спикера должен еще поддержать политсовет всего блока НУ-НС. «И я могу сказать, что у меня и нашей команды хорошее отношение к господину КИРИЛЕНКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.