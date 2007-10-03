Азаров хочет собрать элиту в единый кулак, ”и чтобы не пыталась играть”

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ убежден, что стране сегодня нужна устойчивая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Украине нужна устойчивая коалиция. Нужна такая, которая бы разделяла общие подходы. У нас есть над чем работать вместе, если понимать, что главные принципы работы заключаются не в том, что у кого-то что-то отнять и кому-то что-то передать. Если будем действовать по таким принципам, то придем через год к развалу», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его мнению, нужно отойти от предвыборной риторики и реально заняться экономическим строительством, проведением структурных реформ, «где требуется устойчивая, ну, я бы не сказал консолидация, это слово не очень хорошо для украинского менталитета подходит, но хотя бы понимание того, что проведение структурных реформ требует и политического согласия».

Н.АЗАРОВ заявил, что Партия регионов готова отойти от ярлыков, которые «вешались» в ходе избирательной кампании.

Как считает первый вице-премьер, пенсионная реформа требует того, чтобы в парламенте было минимум 350 голосов «и чтобы вся политическая элита была вот так..., как единый кулак, и чтобы не пыталась играть. Ведь у нас, в любом случае, через два года выборы, у нас, в любом случае, соблазн опять заниматься политическими играми. А когда же мы будем структурные реформы проводить?».

Н.АЗАРОВ убежден, что наступило время, когда «трезво надо сесть и подумать всем, что те обещания, которые давались, - это одно, а реальная экономическая и социальная политика, реальная реформа экономики - это нечто другое». «Вот неплохо бы такую коалицию создать. Я мечтаю о такой коалиции, где было бы понимание вот этих фундаментальных ценностей для нашей страны», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.