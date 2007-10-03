Янукович решил, что получил от Ющенко карт-бланш на «ширку»

Лидер Партии регионов Виктор Янукович поддерживает позицию Президента Украины относительно необходимости консолидации усилий политических сил, которые победили на внеочередных парламентских выборах 30 сентября 2007 года, сообщает персональний сайт Януковича.

"Партия регионов всегда последовательно отстаивала необходимость консолидации политических сил, формирования широкой коалиции в Верховной Раде Украины. Это то, с чем мы шли за мандатом доверия к нашим избирателям. И я убежден: иной путь – невозможен.

Я поддерживаю и приветствую такую позицию Президента. Украина должна стать более сильной, а не более слабой после этой парламентской кампании. Ответственные политики должны сделать все от них зависящее, чтобы невзирая на собственные амбиции пойти друг навстречу другу ради объединения страны", – подчеркнул Виктор Янукович.

"Партия регионов приглашает к переговорам все политические силы, которые прошли в парламент. Сегодня мы начинаем переговоры о формировании коалиции в Верховной Раде Украины", – заявил Лидер Партии регионов.