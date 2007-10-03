Семенюк заявляет, что Ющенко лоббирует интересы Arcelor Mittal

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК считает, что указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о запрете осуществления каких-либо действий с госимуществом Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) лоббирует интересы компании Arcelor Mittal.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.СЕМЕНЮК высказала сегодня журналистам.

«Просто лоббистские интересы «Миттал Стил» победили. «Миттал Стил» хочет все забрать под себя и тогда вся металлургия ляжет», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50+1 акция.

Тогда же предложение ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ) как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа было признано наиболее оптимальным. О своей заинтересованности в КГОКОРе заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

20 сентября 2007 года Фонд госимущества планировал подписать соглашение с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд - российской компанией «Металлоинвест».

Однако подписание договора с инвестором КГОКОРа было отменено в связи с болезнью председателя ФГИУ В.СЕМЕНЮК.

26 сентября глава администрации по кадрам и связям с общественностью ОАО «Арселор Міттал Кривий Ріг» Франк ПАННИР заявил, что Украина, создавая СП по достройке КГОКОРа без Румынии и Словакии, рискует нарушить международные обязательства, поскольку почти все производственные объекты КГОКОРа были построены этими странами. В случае создания СП с «Украинской рудно-металлургической компанией» КГОКОР начнет работу на обычных, а не окисленных рудах, что также будет являться нарушением международных обязательств Украины, отметил он.

Ф.ПАННИР заявил, что Arcelor Mittal готова представить правительству Украины свои предложения по достройке КГОКОРа, отметив, что Arcelor Mittal может добиться определенных успехов в переговорах со словацкой и румынской сторонами в урегулировании вопросов достройки комбината. «Мы готовы самостоятельно, или с украинскими партнерами, заключить контракт. КГОКОР достигнет производства 3,5 млн. тонн окатышей в течение года после начала работ по его достройке», - заявляют в Arcelor Mittal.

27 сентября вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что считает возможным проведение Arcelor Mittal презентации своего проекта достройки КГОКОР.

Президент своим указом №941/2007 от 2 октября запретил ФГИУ осуществлять какие-либо действия относительно госимущества Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Президент также обязал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины обеспечить подготовку к рассмотрению на ближайшем заседании СНБО вопроса о совершенстве государственной политики в сфере приватизации, проработав при этом проблемные аспекты разгосударствления объектов горно-металлургического комплекса.

Также по обращению Президента СБУ и Генпрокуратура приступили к проверке законности действий ФГИУ относительно Криворожского горно-обогатительного комбината.