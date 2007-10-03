БЮТ будет в оппозиции, если НУ-НС создаст коалицию с ПР

Блок Юлии Тимошенко останется в оппозиции в случае создания коалиции между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и Партией регионов.

Об этом говорится в заявлении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, переданном УНИАН.

«Мы честны перед людьми как до выборов, так и после них, и именно поэтому сегодня еще раз заверяем, что в случае создания коалиции между „Нашей Украиной” и Партией регионов наша политическая сила останется в оппозиции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ абсолютно готов к созданию по результатам досрочных выборов в Верховную Раду Украины и в соответствии с соглашением, заключенным между БЮТ и „Нашей Украиной”, нового демократического парламентского большинства и нового честного и профессионального правительства.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что сотрудничество и партнерство между демократическими силами с одной стороны и Партией регионов с другой может развиваться только в одном направлении – предоставление парламентской оппозиции (Партии регионов) всех необходимых прав и компетенций для контроля за действиями власти. “Любые другие варианты сотрудничества между нашей политической силой и Партией регионов заблаговременно исключаются”, - подчеркнула она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в случае создания коалиции между „Нашей Украиной” и Партией регионов БЮТ останется в оппозиции, и это будет “намного честнее и полезнее для страны, чем становиться политической крышей для мафии”.

«Должности для нас, когда за них нужно сдавать независимость Украины, национальные интересы и интересы людей, ничего не значат. Мы были и остаемся с Украиной и украинской нацией”, подытожила лидер БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем заявлении, касающемся формирования коалиции, В.ЮЩЕНКО сказал, что ожидает от Партии регионов, БЮТ, НУ - НС и Блока Литвина мудрых шагов к консолидации страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал позицию, высказанную Президентом о формировании парламентской коалиции.