Ющенко назвал приоритеты нового правительства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что приоритетной задачей новой коалиции и правительства должно стать принятие экономической программы развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства отметил сегодня в своем заявлении, касающемся формирования парламентской коалиции.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо исключительно через рыночные механизмы остановить рост цен и уровнять и оптимизировать доходы граждан. «Новое правительство должно продемонстрировать новое качество социальной политики в Украине», - сказал Президент.

Кроме того, отметил глава государства, необходимо отменить депутатскую неприкосновенность и привилегии.

В.ЮЩЕНКО также считает, что коалиция и правительство должны разработать и принять пакет антикоррупционных законов.

Кроме того, глава государства настаивает на создании антикоррупционного бюро. «Я подчеркиваю – закон будет один для всех», - сказал Президент.

Среди приоритетов глава государства также назвал обеспечение энергетической безопасности Украины.