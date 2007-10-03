Янукович поддержал Ющенко в вопросе формирования коалиции
15:04, 03 октября 2007Политика
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ПР готовит заявление в ответ Президенту
Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает позицию, высказанную Президентом Виктор ЮЩЕНКО о формировании парламентской коалиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
По словам собеседника, сейчас Партия регионов готовит соответствующее заявление по этому поводу.
Как сообщал УНИАН, сегодня в своем заявлении, касающемся формирования коалиции, В.ЮЩЕНКО сказал, что ожидает от Партии регионов, БЮТ, НУ - НС и Блока Литвина мудрых шагов к консолидации страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.
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