Ющенко не исключил ПР из процесса формирования коалиции (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает от Партии регионов, БЮТ, блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина мудрых шагов на пути к консолидации государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Киеве.

«Я ожидаю от лидеров Партии регионов, БЮТ, блока НУ - НС, Блока Литвина политической мудрости и шагов к консолидации страны вокруг национальных приоритетов», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО добавил: «Политические силы новоизбранного парламента должны выработать модель сотрудничества власти и оппозиции вокруг общей повестки дня для Украины».

"Сегодня я даю поручение Партии регионов, Нашей Украине - Народной Самообороне и БЮТ вместе с другими политическими силами начать политические консультации относительно создания парламентской коалиции", - сказал Президент.