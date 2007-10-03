ЦИК обработала 99,55% протоколов
14:40, 03 октября 2007Политика
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Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 14.30, обработано 99,55% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно последним данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 34,30% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 30,76%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,19%, за Коммунистическую партию Украины – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,87%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей.
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