Пока оранжевой коалиции нет, Черновецкому незачем нервничать?
14:25, 03 октября 2007Политика
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В НУ-НС говорят, что до него доберутся после
Вопрос о переизбрании мэра Киева будет обсуждаться после формирования коалиции между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, об этом заявил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба блока Николай ОНИЩУК.
«После того, как будут решены вопросы по формированию коалиции, правительства, запуска механизмов государственной власти, стоит ожидать, что НУ-НС вместе с нашими партнерами по коалиции будет обсуждать ситуацию в Киеве и Киевсовете», - сказал он.
При этом, по словам Н.ОНИЩУКА, только после этого будет принято решение о перевыборах мэра столицы.
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