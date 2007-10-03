Пока оранжевой коалиции нет, Черновецкому незачем нервничать?

Вопрос о переизбрании мэра Киева будет обсуждаться после формирования коалиции между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, об этом заявил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба блока Николай ОНИЩУК.

«После того, как будут решены вопросы по формированию коалиции, правительства, запуска механизмов государственной власти, стоит ожидать, что НУ-НС вместе с нашими партнерами по коалиции будет обсуждать ситуацию в Киеве и Киевсовете», - сказал он.

При этом, по словам Н.ОНИЩУКА, только после этого будет принято решение о перевыборах мэра столицы.