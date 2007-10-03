У ЦИК нет данных со 188 избирательных участков

В Центральную избирательную комиссию еще не поступили данные о результатах голосования из 188 избирательных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

По его словам, есть шанс «9 из 10», что сегодня эти данные поступят.

А.МАГЕРА отметил, что эти участки находятся в разных областях Украины.

А.МАГЕРА напомнил, что в Украине работали 33 тыс. 974 избирательных участка, и из 33 тыс. 786 уже поступила информация о подсчете голосов.

Он заметил, что сегодня от окружных и участковых избирательных комиссий продолжают поступают оригиналы соответствующих протоколов. По данным А.МАГЕРЫ, на данный момент уже принято около 30 протоколов окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что приблизительно в 35-40% случаях необходимо составлять уточненные протоколы в связи с внесением изменений в поступившие. А.МАГЕРА подчеркнул, что изменения касаются не данных о голосах, отданных за кандидатов в народные депутаты, а так называемых технических нюансов, то есть пунктов, касающихся бюллетеней, которые не подлежат учету, испорченных избирательных бюллетеней, в отдельных случаях недействительных избирательных бюллетеней.

Он выразил надежду, что до конца сегодняшнего дня в ЦИК поступит информация из таких проблемных округов как №1 (АРК), №9 (г. Винница) и №218 (г. Киев).