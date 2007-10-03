Первого зама министра юстиции поймали на коррупции

Сегодня Служба безопасности Украины передала в один из районных судов г. Киева протокол о коррупционном деянии, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в отношении члена Высшего совета юстиции, первого заместителя министра юстиции Украины Валерия БОНДЫКА, который, будучи государственным служащим 1-го ранга 1-ой категории, незаконно получил материальные блага в связи с выполнением функций государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что В.БОНДЫК воспользовался услугами частных лиц для осуществления авиаперелетов по территории Украины, за что частным лицом К. были оплачены 61 тыс. 610 грн.

Вместе с тем, Службой безопасности Украины во исполнение поручения следователя прокуратуры АР Крым в рамках уголовного дела выясняется причастность В.БОНДЫКА к противоправным действиям, связанным с принятием неправомерного судебного решения судьей Феодосийского городского суда.

Уголовное дело было возбуждено прокуратурой АРК в отношении судьи Феодосийского городского суда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины по факту вынесения 5 апреля 2007 г. заведомо неправосудного решения о запрещении центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления осуществлять какие-либо мероприятия, совершать какие-либо действия, а также принимать какие-либо решения во исполнение Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

По существу изложенного СБУ информирует министра юстиции Украины для принятия мер, предусмотренных законом Украины «О борьбе с коррупцией».