Пропал скандально известный секретарь Донецкого горсовета (добавлены фото)

Секретарь Донецкого городского совета Николай Левченко вчера был вызван в Управление СБУ области для беседы в связи с заявлением руководителя аппарата Донецкой областной организации Украинской народной партии Андрея Какуши о разжигании Левченко межнациональной розни. Об этом "Острову" сообщил сам А. Какуша.

По его словам, поводом для заявления стали машины озвучивания "Укртелекома", которые 30 сентября, в день выборов, курсировали по Донецку и транслировали сообщения следующего содержания: "Говорит Донецк! По оперативным данным по состоянию на … часов на Западной Украине проголосовали … избирателей за свои партии. Мы или они! Приди и проголосуй!.."

По словам господина Какуши запись трансляции этих роликов передана в СБУ. В настоящее время проводится проверка, кто заказывал и оплачивал работу машин озвучивания.

Кроме того, СБУ запросило у "Первого муниципального" канала кассету с записью показанной 29 октября рекламной телепрограммы "Разговор с секретарем Донецкого горсовета Николаем Левченко "Мы или они: явка избирателей. Кто больше?"

Биллборды, анонсирующие эту передачу были установлены по всему городу и в день голосования 30 октября сняты не были.

Факт вчерашней беседы с секретарем Донецкого горсовета Николаем Левченко в управлении СБУ области не опровергают, но и не подтверждают.

Нынешнее местонахождение Николая Левченко не известно. Его телефон не отвечает. Телефон в его приемной также молчит, видимо он пропал вместе со своим секретарем.

Начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровенский сказал «Острову», что последний раз видел Левченко во вторник около 17 часов на совещании в исполкоме. Причину его отсутствия на работе М. Ровенскому не известна.

В то же время, близкий к Партии регионов сайт «УРА-информ» опубликовал информацию о пропаже Левченко именно после беседы в СБУ.

«… вчера днем Левченко был вызван на беседу в СБУ в Донецкой области, после чего пропал. Его мобильный телефон не отвечает, машина находится на стоянке, на работе и дома Левченко после вызова в СБУ не появился», - сообщает издание.

Николай Левченко известен своими антиукраинскими пиар-акциями, в частности его высказываниями о том, что украинский язык – это язык фольклора.

"Давайте будем реалистами. Второй государственный язык не более чем формальность. В Украине государственный язык должен быть один – русский. И так рано или поздно будет", – заявил Левченко в феврале этого года.