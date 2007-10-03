Пропал скандально известный секретарь Донецкого горсовета (добавлены фото)
После беседы в СБУ?
|Николай Левченко
По его словам, поводом для заявления стали машины озвучивания "Укртелекома", которые 30 сентября, в день выборов, курсировали по Донецку и транслировали сообщения следующего содержания: "Говорит Донецк! По оперативным данным по состоянию на … часов на Западной Украине проголосовали … избирателей за свои партии. Мы или они! Приди и проголосуй!.."
По словам господина Какуши запись трансляции этих роликов передана в СБУ. В настоящее время проводится проверка, кто заказывал и оплачивал работу машин озвучивания.
Кроме того, СБУ запросило у "Первого муниципального" канала кассету с записью показанной 29 октября рекламной телепрограммы "Разговор с секретарем Донецкого горсовета Николаем Левченко "Мы или они: явка избирателей. Кто больше?"
Биллборды, анонсирующие эту передачу были установлены по всему городу и в день голосования 30 октября сняты не были.
Факт вчерашней беседы с секретарем Донецкого горсовета Николаем Левченко в управлении СБУ области не опровергают, но и не подтверждают.
Нынешнее местонахождение Николая Левченко не известно. Его телефон не отвечает. Телефон в его приемной также молчит, видимо он пропал вместе со своим секретарем.
Начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим Ровенский сказал «Острову», что последний раз видел Левченко во вторник около 17 часов на совещании в исполкоме. Причину его отсутствия на работе М. Ровенскому не известна.
В то же время, близкий к Партии регионов сайт «УРА-информ» опубликовал информацию о пропаже Левченко именно после беседы в СБУ.
«… вчера днем Левченко был вызван на беседу в СБУ в Донецкой области, после чего пропал. Его мобильный телефон не отвечает, машина находится на стоянке, на работе и дома Левченко после вызова в СБУ не появился», - сообщает издание.
Николай Левченко известен своими антиукраинскими пиар-акциями, в частности его высказываниями о том, что украинский язык – это язык фольклора.
"Давайте будем реалистами. Второй государственный язык не более чем формальность. В Украине государственный язык должен быть один – русский. И так рано или поздно будет", – заявил Левченко в феврале этого года.
|После скандальной пресс-конференции в УНИАН Николая Левченко окатили кефиром