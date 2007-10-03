ЦИК обработала 99,41% протоколов: ПР набирает проценты

По данным Центральной избирательной комиссии по состоянию на 11 часов 19 минут, обработано 99,41% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,27% избирателей, за БЮТ - 30,78%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,20%, за Коммунистическую партию Украины – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,87%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей.