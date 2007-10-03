Янукович переключился на буряки и кукурузу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ просит правительство работать в обычном режиме и не заниматься политикой.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом к членам правительства В.ЯНУКОВИЧ обратился сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Работаем в обычном режиме. Чем меньше сегодня правительство будет заниматься политикой, тем будет лучше. Политикой есть кому заниматься, а я просил бы как можно меньше вмешиваться в политические дела», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер поручил социально-экономическому блоку Кабмина проконтролировать выполнение решения о повышении с 1 октября минимальной заработной платы до 460 грн.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главной задачей правительства является обеспечение жизнедеятельности страны.

По его словам, первоочередными задачами являются проведение осенне-полевых работ (уборка сахарной свеклы и кукурузы), а также подготовка жилищно-коммунальной отрасли к новому отопительному сезону.