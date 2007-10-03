Оранжевые получили поздравления из Европы

Депутаты Европарламента от группы народных партий поздравляют украинских коллег с победой на выборах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они заявили по результатам парламентских выборов, на которых делегация из четырех представителей группы народных партий Европарламента находилась в Украине в составе миссии наблюдателей.

Как отметил заместитель председателя группы народных партий Европарламента Мариан-Жан МАРИНЕСКУ (Румыния), выборы происходили в хорошей и спокойной атмосфере.

“Украинской народ голосовал свободно. Мы уверены, что наши сестринские партии сейчас объединятся и поведут страну в европейское будущее”, - сказал депутат.

Его коллега по партийной группе Николай МЛАДЕНОВ (Болгария) добавил, что результаты выборов дали четкий мандат демократическим силам сформировать правительство.

“У них будет миссия имплементировать повестку дня реформ, которые дадут возможность украинскому народу пользоваться преимуществами свободы, безопасности и благополучия, которых он хочет”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, партия “Народный Союз “Наша Украина” имеет статус наблюдателя при Европейской народной партии, а партия Юлии ТИМОШЕНКО “Батьківщина” подала заявку на присоединение к Европейской народной партии, которая будет рассмотрена в ближайшие месяцы.