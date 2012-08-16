ЦИК зарегистрировал Дония, Чобита и еще 137 самовыдвиженцев

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 139 кандидатов, которые баллотируются в Верховную Раду Украины путем самовыдвижения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК. Среди зарегистрированных кандидатов – народный депутат Украины Оксана Билозир (округ № 66, Житомирская область), председатель Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий Костицкий (округ № 87, Ивано-Франковская область), народный депутат Олесь Доний (округ № 88, Ивано-Франковская область), председатель Народно-демократической партии Людмила Супрун (округ № 101, Кировоградская область). В Верховную Раду также путем самовыдвижения баллотируется писатель Дмитрий Чобит (округ № 214, Киев). В одномандатном округе № 217 Киева будут баллотироваться, согласно решению ЦИК, народные депутаты Владимир Лановый, Олег Новиков, Вадим Столар. ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко (округ № 219, Киев), адвоката экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, председателя совета директоров Украинской законодательной группы Игоря Фомина (округ № 221, Киев). Согласно решению ЦИК, в одномандатном округе № 223 Киева будет баллотироваться Виктория Лесничая, которая, согласно поданным документам, фигурирует как генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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