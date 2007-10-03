Наблюдатели от ОБСЕ не считают медленный подсчет подозрительным

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовы остаться еще на определенное время в Украине, чтобы следить за дальнейшим развитием событий. Об этом сообщил „Немецкой волне” заместитель председателя наблюдательной миссии ОБСЕ Штефан КРАУЗЕ.

Среди причин медленного подсчета голосов Ш.КРАУЗЕ называет технические ошибки. „Это не является подозрительным. Исходя из моего опыта хочу сказать, что при обработке протоколов всегда случаются технические ошибки. Иногда больше, иногда меньше. У нас еще нет общей картины со всей страны. О каких-либо официальных жалобах со стороны политических партий в суд или в избирательную комиссию нам пока еще неизвестно”, - сказал Ш.КРАУЗЕ. По его словам, наблюдатели не могут знать о ситуации во всей стране, потому что посетили в воскресенье только 3 тысячи из более 30 тысяч избирательных участков. Как сообщил Ш.КРАУЗЕ, отчет наблюдателей от ОБСЕ планируется опубликовать на протяжении следующих двух месяцев.