ЦИК обработала 99,02% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 01 час 53 минуты обработано 99,02% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,24% избирателей, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,23%, за Коммунистическую партию Украины – 5,37%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,88%, за ПСПУ - 1,30%, за ВО "Свобода" - 0,76%, за Партию зеленых - 0,40%, за Блок Людмилы Супрун - 0,34%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,72% избирателей.