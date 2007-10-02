Социалисты не нашли в киевском протоколе 60 своих голосов

Представителями Киевской городской организации СПУ в ходе сверки данных протоколов с мокрыми печатями и обнародованными данными Центральной избирательной комиссии обнаружены существенные расхождения, в частности по 222 избирательному округу г. Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского горкома СПУ, в частности, на участке №146 (222 избирательный округ) разница между фактическими данными голосования за СПУ - 91 голос избирателей, и данными ЦИК составляет 60 голосов избирателей.

Кроме того, на участке №1 222 избирательного округа в составе участковой избирательной комиссии “было аж 5 представителей от БЮТ при квоте в 4 человека, что является грубым нарушением действующего избирательного законодательства”. По обнаруженным нарушениям в 222 и других избирательных округах столицы уполномоченными представителями от СПУ направлены соответствующие жалобы в окружные избирательные комиссии, сообщает пресс-служба Киевского горкома СПУ.