Наша Украина предлагает рассмотреть Кириленко на должность председателя ВР

Президиум Совета партии «Народный Союз Наша Украина» обратился к Политсовету Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» с предложением рассмотреть кандидатуру лидера партии Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народного Союза Наша Украина”.

По информации пресс-службы, “Народный Союз Наша Украина” заявляет о намерении неуклонно придерживаться Соглашения, подписанного в феврале этого года между «Нашей Украиной» и Блоком Юлии Тимошенко. Президиум Совета партии считает необходимым подписать соглашение о создании коалиции демократических сил в составе «Нашей Украины – Народной Самообороны» и БЮТ уже в первый день работы нового парламента.

“Также Президиум «Нашей Украины» обратился к Политсовету Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» с предложением рассмотреть кандидатуру лидера партии В.КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины”, сообщает пресс-служба.

НСНУ отмечает, что, по предварительным данным ЦИК, Блок «Наша Украина – Народная Самооборона» и Блок Юлии Тимошенко получают большинство голосов в новой Верховной Раде, что позволяет им создать демократическую коалицию.