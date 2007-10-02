Тимошенко не прочь взять к себе Литвина

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что в новом парламенте Блок Литвина может войти в единую коалицию БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Я не думаю, что это исключено, это возможно», - сказала лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, согласно предварительным результатам выборов, у БЮТ и НУ-НС хватает голосов, чтобы сформировать коалицию исключительно из двух политических сил. «Вдвоем нам хватает голосов. А дальше будем вести переговоры», - сказала она.

По словам лидера БЮТ, переговоры с другими политическими силами о возможности присоединения к коалиции необходимо вести только после того, как ЦИК обнародует окончательные предварительные результаты досрочных выборов. При этом, по ее словам, коалиция с Партией регионов и КПУ исключена. «Коалиция с ПР и КПУ исключена, а дальше будем вести переговоры», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.