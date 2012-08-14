Пшонка поменял себе заместителя

16:46, 14 августа 2012
Политика
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Генеральный прокурор Виктор Пшонка перевел заместителя генпрокурора Евгения Блаживского на должность ректора Национальной академии прокуратуры Украины.

Евгений Блаживский теперь будет воспитывать смену

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В.Пшонка поблагодарил за плодотворную работу в органах прокуратуры и пожелал Е.Блаживскому душевного подъема и успехов на новой должности.

«Ваш бесценный практический опыт сегодня очень нужен молодым специалистам и будущим юристам, прокурорам. Поэтому желаю Вам сил и успехов в работе на научно-теоретическом направлении», - сказал В.Пшонка.

На должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 2-го класса Юрий Демин.

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