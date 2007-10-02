ЦИК обработала 97,83% протоколов
17:46, 02 октября 2007Политика
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У Литвина - почти 4%
Центральная избирательная комиссия на 17.38 обработала 97,83% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,14% избирателей, за БЮТ - 30,87%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,30%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,90%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,71% избирателей.
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