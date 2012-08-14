Иващенко обвиняет Печерский суд в фальсификации приговора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая с объяснениями в поддержку своей жалобы на приговор в Апелляционном суде Киева.

«Печерский райсуд Киева, вынося мне приговор, просто-напросто совершил фальсификацию в его написании. В первую очередь, в приговор дословно внесен текст со второй по десятую страницу из обвинительного заключения с теми же ошибками, что и были в нем», - сказал В.Иващенко, объяснив, в частности, что, как в обвинительном заключении, так и в приговоре сказано, что он занимал должность руководителя Министерства обороны до 26 мая 2010 года, хотя 10 марта того же года был назначен и представлен личному составу министерства новый министр.

Кроме того, В.Иващенко отметил, что в приговоре указаны с ошибками фамилии отдельных свидетелей.

Более того, отметил В.Иващенко, в приговор перенесены из обвинительного заключения показания нескольких свидетелей, хотя в ходе допроса на судебном заседании они давали другие объяснения.

«Это фактически является служебным подлогом судей Сергея Вовка, Оксаны Царевич и Владимира Карабаня, который подпадает под действие статьи 366 Уголовного кодекса, а также влечет за собой ответственность за вынесение заведомо неправосудного решения», - заявил он.

В то же время, В.Иващенко в очередной раз напомнил, что его дело не содержит политического заказа, но имеет заказной характер со стороны лиц, уволенных им с соблюдением норм действующего законодательства за грубые нарушения в работе, которые они допустили во время выполнения служебных обязанностей.