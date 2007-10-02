ЦИК обработала 97,54% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, на 16 часов 44 минуты обработано 97,54% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,18% избирателей, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,29%, за Коммунистическую партию Украины – 5,36%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,90%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,71% избирателей.