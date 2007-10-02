Партию регионов результат устраивает

Партию регионов вполне устраивает результат, полученный ею в стране в целом и в Крыму - в частности на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель крымского избирательного штаба Партии регионов, первый заместитель лидера «регионалов» Крыма, кандидат в народные депутаты Алексей БОЯРЧУК.

«Нас то, что мы получили, – устраивает полностью», - заявил А.БОЯРЧУК.

Он отметил, что на уровне автономии, согласно параллельному подсчету голосов, который проводили «регионалы», Партия регионов получила практически столько же процентов, сколько на выборах-2006. Согласно данным параллельного подсчета, на внеочередных выборах Партию регионов поддержало 61,3% крымских избирателей, принявших участие в голосовании. При этом А.БОЯРЧУК отметил, что данные Центризбиркома будут незначительно отличаться от данных параллельного подсчета.

«Разница будет, возможно, в сорок тысяч, - сказал А.БОЯРЧУК. - Мы считаем, что люди, находясь у власти, теряют серьезный рейтинг. 40 тысяч - это не значительное количество людей, которые не проголосовали (в Крыму за ПР – УНИАН). Мы считаем, что это отличный результат, мы считаем, что мы практически добились того же результата, который был в прошлом году», - сказал руководитель крымского избирательного штаба Партии регионов.

А.БОЯРЧУК отметил, что на этих выборах в Украине наблюдалась низкая явка, но даже при невысокой явке «регионалы» получили в целом по стране на несколько процентов больше голосов избирателей, чем на выборах 2006 года. «Мы на два с чем-то процентов идем лучше, чем на выборах 2006 года», - отметил А.БОЯРЧУК, при этом подчеркнув, что подобный результат особенно радует: поскольку Партия регионов была в течение года «партией власти», а, как известно, всегда находится много людей, которые не довольны властью. «В данном случае поднятие на общеукраинском уровне рейтинга на 2% мы считаем победой», - сказал А.БОЯРЧУК.

Он также заявил, что после того, как ЦИК закончит подсчет голосов, «регионалы», скорее всего, будут на Майдане в Киеве праздновать свою победу. «Я думаю, мы будем праздновать победу. По окончании подсчета - мы на Майдане хорошо отпразднуем», - поделился своими предположениями "регионал".