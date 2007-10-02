Тимошенко давит на ЦИК, чтобы не пустить Мороза в Раду?

Социалистическая партия Украины требует прекратить моральное и политическое давление, которое Блок Юлии Тимошенко сейчас пытается оказывать на Центральную избирательную комиссию с целью воспрепятствовать прохождению социалистов в парламент.

Об этом говорится в заявлении СПУ, распространенном пресс-службой партии .

По словам авторов заявления, «на данный момент ЦИК осталось обработать менее 5% протоколов, и результаты окончательных подсчетов могут изменить нынешний расклад сил». «Именно этого и опасается БЮТ, для которого появление социалистов в Верховной Раде означает конец авантюрным планам Юлии Владимировны, касающихся распределения высших государственных постов и подготовки стартовой площадки для президентских выборов», - сказано в заявлении СПУ.

В нем говорится и то, что «результаты официальных подсчетов нивелировали роль БЮТ как лидера досрочных выборов, способного диктовать условия формирования большинства и правительства». “Ничего не слышно о результатах переговоров БЮТ и Президента по поводу формата коалиции и состава нового Кабинета, как обещала Юлия Владимировна сразу после закрытия избирательных участков 30 сентября», - отмечают социалисты.

СПУ считает, что поэтому БЮТ “сейчас пытается влиять на процесс подсчета, вовлекая в него ЦИК и правоохранительные органы, что является прямым нарушением закона». По словам авторов заявления, БЮТ требует ускорить обработку протоколов, «фактически подталкивая членов избирательных комиссий к нарушениям и фальсификациям, неизбежным в условиях морального и политического прессинга». Таким образом, по мнению социалистов, Блок Тимошенко «пытается исказить результаты волеизъявления граждан и присвоить своему блоку функции Центризбиркома».

СПУ предлагает спокойно дождаться итогов официального подсчета голосов и «прекратить до этого времени все спекуляции на эту тему».

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15.46 обработано 97,38% протоколов участковых избирательных комиссий. За СПУ проголосовали 2,91% избирателей.