Литвин от Ющенко уехал на метро
16:26, 02 октября 2007Политика
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Политика сопроваждают два охранника
Только что Владимир Литвин был замечен корреспондентом «Обкома» в момент, когда лидер будущей фракции в новой ВР выходил из здания Секретариата Президента Украины.
Владимир Михайлович по-прежнему пребывает в своем предвыборном образе простого украинского человека: из СП он пешком направился… в ближайшую станцию метро. Правда, немного с вышеуказанным имиджем г-на Литвина несколько диссонировали два здоровенных охранника, с которыми он и спустился под землю. Где корреспондент "Обкома" и потерял его из вида.
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