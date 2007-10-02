Литвин от Ющенко уехал на метро

Только что Владимир Литвин был замечен корреспондентом «Обкома» в момент, когда лидер будущей фракции в новой ВР выходил из здания Секретариата Президента Украины.

Владимир Михайлович по-прежнему пребывает в своем предвыборном образе простого украинского человека: из СП он пешком направился… в ближайшую станцию метро. Правда, немного с вышеуказанным имиджем г-на Литвина несколько диссонировали два здоровенных охранника, с которыми он и спустился под землю. Где корреспондент "Обкома" и потерял его из вида.

"Обком"