В ЦИК прогнозируют, что Мороз не пройдет

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15 часов 46 минут обработано 97,38% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,15% избирателей, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,30%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,91%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ прогнозирует, что Социалистическая партия Украины не сможет преодолеть 3-процентный барьер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в ЦИК.

По ее словам, динамика поддержки этой партии еще приблизительно с вечера вчерашнего дня свидетельствует, что количество избирателей, которые проголосовали за СПУ, снижается.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сказала, что те данные, которые поступают, а также исходя из возможных результатов поддержки СПУ в тех регионах, данные откуда еще не поступили, дают возможность прогнозировать, что СПУ не преодолеет необходимый для прохождения в парламент 3-процентный барьер.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.20 Центральная избирательная комиссия обработала 97,35% протоколов участковых избирательных комиссий. За Социалистическую партию Украины проголосовали 2,91%.