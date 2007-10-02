В ЦИК прогнозируют, что Мороз не пройдет
Комиссия обработала 97,38% протоколов
|Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ
Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,15% избирателей, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,30%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,91%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ прогнозирует, что Социалистическая партия Украины не сможет преодолеть 3-процентный барьер.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в ЦИК.
По ее словам, динамика поддержки этой партии еще приблизительно с вечера вчерашнего дня свидетельствует, что количество избирателей, которые проголосовали за СПУ, снижается.
Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сказала, что те данные, которые поступают, а также исходя из возможных результатов поддержки СПУ в тех регионах, данные откуда еще не поступили, дают возможность прогнозировать, что СПУ не преодолеет необходимый для прохождения в парламент 3-процентный барьер.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.20 Центральная избирательная комиссия обработала 97,35% протоколов участковых избирательных комиссий. За Социалистическую партию Украины проголосовали 2,91%.