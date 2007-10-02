ЦИК обработала 97,35% протоколов
15:26, 02 октября 2007Политика
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СПУ теряет проценты
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15 часов 20 минут обработано 97,35% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,16% избирателей, за БЮТ - 30,84%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,29%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,95%, за Социалистическую партию Украины – 2,91%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей.
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