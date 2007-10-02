Семенюк: сегодня все против социалистов

Юристы СПУ изучают возможности для обжалования результатов досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Валентина Семенюк в клубе Кабинета министров. Она отметил, что наблюдателями от СПУ неоднократно фиксировались случаи, когда в бюллетени за СПУ ставили еще одну галочку, делая таким образом, бюллетень недействительным. Такие случаи были зафиксированы на избирательных участках в Полтавской, Кировоградской и Одесской обл. "Мы всегда многим мешали своей политикой, поэтому сегодня все против социалистов", - отметил она.

Комментирую заявление лидера БЮТ о том, что задержка с доставкой бюллетеней с избирательных участков в терризбиркомы в восточных областях связано с подтасовкой результатов в пользу СПУ, В.Семенюк отметила, что "каждый судит по себе". "Мне известно, что в Ивано-Франковской обл. в г.Коломыя были массовые вбросы бюллетеней за БЮТ и "НУ-НС"", - заявила В.Семенюк.

РБК-Украина