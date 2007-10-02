ЦИК обработал 96,67% протоколов
14:17, 02 октября 2007Политика
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Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 14 часов 19 минут второго октября обработано 96,67% протоколов участковых избирательных комиссий.
Согласно последним данным ЦИК, обнародованным на сайте Комиссии, за Партию регионов проголосовали 34,12% избирателей, за БЮТ - 30,85%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,32%, за Коммунистическую партию Украины – 5,35%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,92%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей.
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