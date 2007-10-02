Донецкие регионалы пока не собираются везти людей на Майдан
14:02, 02 октября 2007Политика
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Из Донецка в Киев для участия в митингах в поддержку Партии регионов областная организация партии людей везти пока не собирается.
Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы облотделения Партии регионов Игорь ЧИЧАСОВ.
"Пока отправлять людей в Киев мы не планируем", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 1 октября на Майдане Незалежности в Киеве около 6 тыс. сторонников Партии регионов провели митинг в поддержку политики партии.
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