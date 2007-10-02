В БЮТ говорят о повальном подкупе членов комиссий

Блок Юлии Тимошенко требует от правоохранительных органов и Центральной избирательной комиссии вмешаться в ситуацию с задержкой с подведением предварительных результатов парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО.

По его словам, факт задержки с подведением результатов фактически означает, что некоторые политические силы пытаются пересмотреть результаты выборов.

«Если правоохранительные органы, ЦИК и Президент не вмешаются в ситуацию, то мы окажемся перед процессом ревизии результатов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день предпринимаются попытки исказить волеизъявление граждан в интересах Социалистической партии. В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, в штаб БЮТ поступают сообщения о попытках “повального подкупа” членов комиссий с требованием переписать протоколы и завысить результаты СПУ.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что на данный момент для преодоления Соцпартией 3-процентного барьера не хватает 60 тыс. голосов.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО напомнил, что все экзит-полы и параллельный подсчет голосов некоторых политических сил доказывают, что СПУ не проходит в ВР. «То, что сегодня происходит, - нас беспокоит. И я пока не буду говорить о наших радикальных действиях, если на протяжении ближайших часов мы не увидим результатов выборов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что если результаты выборов будут искажены, то это нанесет значительный удар по имиджу Украины, поскольку все международные наблюдатели сошлись в мнении, что выборы в Украине прошли демократически.