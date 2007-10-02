ЦИК обработал 96,49% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13.25 второго октября обработано 96,49% протоколов участковых избирательных комиссий.

Согласно последним данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 34,14% избирателей, за БЮТ - 30,83%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,31%, за Коммунистическую партию Украины – 5,36%, за Блок Литвина – 3,97%, за Социалистическую партию Украины – 2,92%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,7% избирателей.