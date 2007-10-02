НУ-НС выиграл суд по округу в Северодонецке

Луганский окружной административный суд признал незаконным постановление №49 окружной комиссии избирательного округа №109 (город Северодонецк) от 30 сентября 2007 года.

Этим постановлением было разрешено голосование около 6 тыс. лицам, которых исключили из списка избирателей согласно информации пограничной службы, сообщили УНИАН в областном отделении Комитета избирателей Украины.

Иск в суд был подан уполномоченным от блока “Наша Украина – Народная самооборона” еще 30 сентября.