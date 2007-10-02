В Донецке председатель участковой комиссии засел дома и вызвал милицию

В Донецке председатель 36-й участковой избирательной комиссии 40-го округа Джасур ЛУТФУЛЛАЕВ, являющийся членом Соцпартии, вызвал милицию и не выходит из дома, опасаясь за свою жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, Д.ЛУТФУЛЛАЕВ сообщил журналистам через пресс-службу областного штаба БЮТ, что его и его семье угрожают физической расправой. По словам главы комиссии, несколько неизвестных разбили его автомобиль и нанесли серьезный ущерб его имуществу.

Глава комиссии боится выходить из дома и просит представителей правоохранительных органов и средств массовой информации защитить законность и справедливость.

В пресс-службе БЮТ также сообщили, что Д.ЛУТФУЛЛАЕВУ угрожают из-за того, что "он вскрыл факт фальсификации на выборах и предал его огласке". В данное время глава комиссии находится дома и ждет прибытия наряда милиции.