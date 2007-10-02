Блок Литвина назвал три условия

Блок Литвина получил предложения о создании коалиции от всех сил, которые проходят в парламент, сообщил УНИАН сообщил представитель блока Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, пока такие предложения носят неофициальный характер.

«В нас сегодня, несмотря на риторику перед телекамерами, заинтересованы все», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ, отметив, что даже в случае создания коалиции без участия Блока Литвина в ее составе будет на 2-3 депутата больше необходимого минимума – 226 депутатов.

По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, одной из важных задач для Блока Литвина будет добиться в парламенте соблюдения ст.84 Конституции Украины - относительно личного голосования каждого народного депутата.

Он отметил, что коалиции в составе 227-229 депутатов будет трудно это сделать, поскольку лозунги об отделении власти от бизнеса так и остались лозунгами.

О.ЗАРУБИНСКИЙ пообещал, что Блок Литвина не допустит ситуации, когда «180 кнопкодавов голосуют за тех, кто в это время на Маврикии или занимается проблемами своих заводов, газет и пароходов».

Впрочем, по его словам, решение о вхождении в ту или иную коалицию Блок Литвина будет принимать после выполнения трех условий.

Во-первых, сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ, Блок Литвина принял решение дождаться обнародования официальных результатов выборов и только после этого принимать какое-либо решение. «У нас уже есть горький опыт 2006 года, когда, по нашим данным и данным чужих штабов, мы проходили (в ВР – УНИАН), а затем оказалось, что несколько десятых нам не хватает», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ, в то же время высказав убеждение, что в этот раз такого не произойдет, ведь «мы уже научены».

Также перед тем как принимать решение о вхождении в ту или другую коалицию, Блок Литвина тщательным образом изучит программы и предвыборные обещания сил, которые попали в парламент. Уже сейчас, по словам О.ЗАРУБИНСКОГО, лидер блока Владимир ЛИТВИН и вся команда тщательным образом проводят анализ политических программ и обещаний, которые не вошли в программы этих политических сил. По его словам, некоторые из обещаний имеют откровенно разрушительный характер относительно целых систем жизнедеятельности страны. «Мы не хотим стать заложниками ситуации, когда нас будут заставлять выполнять неисполнимые или даже абсурдные обещания», - подчеркнул он.

В-третьих, как сообщил О.ЗАРУБИНСКИЙ, решение о вхождении в ту или другую коалицию будет приниматься коллегиально на заседаниях политсоветов Народной партии и Трудовой партии, которые образовали Блок Литвина. «Решение будет принято прозрачно и оно не будет предметом торгов и подковерных договоренностей», - сказал он, добавив, что блок не планирует следовать примерам других политических сил и потом менять свое решение о вхождении в коалицию.

На вопрос, есть ли в Блоке Литвина принципиальные условия для вхождения в коалицию, например, как у коммунистов - об обязательном предоставлении русскому языку официального статуса, о внеблоковом статусе страны и т.п. - О.ЗАРУБИНСКИЙ ответил, что такие вопросы, как русский язык, НАТО не были приоритетами в программе Блока Литвина и он считает их вообще откровенно конъюнктурными, которые используются в ходе избирательной кампании для мобилизации электората.

О.ЗАРУБИНСКИЙ сказал, что Блок Литвина будет настаивать во время переговоров по созданию коалиции на ряде социально-экономических вопросов, которые необходимо претворить в жизнь в первую очередь.

В частности, сказал он, речь идет об установлении почасовой оплаты труда в Украине, увеличении доли зарплаты в единице себестоимости продукции. Также важное значение Блок Литвина придает урегулированию ситуации с землей. В частности, блок требует проведения немедленной инвентаризации земли для выяснения, кому и на законных ли основаниях сегодня принадлежит земля. Также важными для блока являются реализация предложенного им механизма погашения обесцененных сбережений граждан через бесплатную выдачу наделов земли, участие граждан в акционировании ликвидных предприятий, предоставление образовательных и медицинских услуг и ряд других важных социальных и экономических вопросов.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что в программе блока политические вопросы находятся в самом конце, тогда как социальные, экономические вопросы и проблемы села занимают первоочередное место, что и будет приоритетом во время переговоров о создании коалиции.