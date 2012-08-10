В оппозиции советуют Могилеву выучить крымскотатарский

Об этом в эфире ТВi заявил народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает Gazeta.ua.

"Господин Могилев рассказывает, как благодаря этому закону будет внедрять крымскотатарский язык. У меня только к нему одно замечание: ты сначала выучи этот крымскотатарский язык, ведь ты премьер-министр республики Крым и не владеешь тем языком, который будешь внедрять", - возмутился Соболев.

"Это кощунство со стороны президента, когда он поручает внедрять украинский язык премьеру Азарову, который за 30 лет не смог его выучить. Это все равно, что шакала ставить охранять стадо", - добавил нардеп.

"Бютовец" удивился намерениям власти быстро ввести нормы "языкового" закона.

"Это после так называемой пенсионной реформы, где мизерные пенсии, налоговой реформы, где уничтожены сотни тысяч рабочих мест. А тут еще и на это будут средства выделять?" - поинтересовался Соболев.

По его словам, на сегодняшний день у власти Януковича нет никакой возможности проводить эффективную экономическую политику, поэтому она решила чем-то отвлечь народ.