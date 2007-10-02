Киев и Севастополь плетутся в хвосте

Член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявляет, что из 1 тыс. 902 избирательных участков в ЦИК пока не поступило ни одной информации о результатах выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам перед началом заседания ЦИК.

Он также отметил, что на данный момент медленнее всего поступает информация о подсчете голосов из округов Киева и Севастополя.

М.ОХЕНДОВСКИЙ добавил, что сейчас на заседании, начало которого планируется на 11.30, будут рассмотрены протоколы с “мокрыми печатями” о подсчете голосов из 3 округов Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Справка УНИАН. В Украине для голосования на досрочных паламентських выборах было создано около 34 тыс. избирательных участков, за рубежом – 115.