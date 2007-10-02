Информация ПР о захвате транзитного сервера - провокация?

Председатель окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №218 в Киеве Сергей ГОНЧАРОВ называет провокацией информацию Партии регионов о захвате транзитного сервера, расположенного в помещении комиссии.

Об этом С.ГОНЧАРОВ заявил в интервью УНИАН, тем самым опровергнув информацию о захвате сервера, размещенную на официальном сайте Партии регионов.

«Это провокация, инспирированная специально», - заявил С.ГОНЧАРОВ.

По его словам, имел место «абсолютно рабочий инцидент», когда некие «уполномоченные лица» попытались войти в комнату, где находится компьютерный центр, вход в который строго регламентирован и для посторонних лиц запрещен.

«У нас в округе есть компьютерный центр, который имеет прямую связь по системе «Выборы» непосредственно с ЦИК. Туда заводится вся информация, включая работу участковых избирательных комиссий. Доступ в эту комнату, в соответствии с нормами, определен конкретным лицам», - подчеркнул С.ГОНЧАРОВ.

По его словам, к этим лицам относятся глава комиссии, его заместитель, секретарь, бухгалтер, системный администратор и три оператора. Также задействован сотрудник СБУ - это входит в программу обеспечения безопасности информационной системы.

«Когда они попытались войти, сотрудник СБУ сказал, что им заходить нельзя. Они покричали и ушли. То есть, абсолютно рабочий инцидент. Я даже не знаю, когда это точно произошло. И вдруг, по прошествию времени, пошла какая-то информация», - рассказал С.ГОНЧАРОВ.

Отвечая на вопрос по поводу действий сотрудников СБУ, глава комиссии заявил: «Они прекрасно выполняют свою работу, и я им очень благодарен».

Говоря о возможности доступа к компьютерному центру, С.ГОНЧАРОВ подчеркнул: «В эту комнату как входили люди по списку, так и будут входить».

В данный момент, по его словам, ситуация в окружной комиссии абсолютно рабочая, никаких мер по усилению охраны помещения не предпринимается. «Как положено, на входе стоят два милиционера», - сказал С.ГОНЧАРОВ.

Справка УНИАН. 1 октября вечером на официальном сайте Партии регионов появилось сообщение: «Захвачен транзитный сервер. Среди захватчиков – сотрудники СБУ?». В тексте со ссылкой на «очевидцев происшествия» говорилось, что в избирательном округе №218 членами окружной избирательной комиссии при установлении результатов выборов в округе совершались действия, возможно, имеющие признаки преступления.

«В понедельник несколько членов окружкома от «Нашей Украины» и БЮТ захватили оборудованный в окружной комиссии транзитный сервер… По свидетельству многочисленных очевидцев, вытолкав из помещения членов комиссии от коалиционных партий и наблюдателей, «оранжевые» начали отправлять в Центризбирком завышенные цифры голосов по своим партиям и заниженные – по своим оппонентам... Воспрепятствовать «захватчикам» не удалось. Не помог и вызванный на место наряд милиции. Помещение оцепили по периметру вооруженные люди, представившиеся сотрудниками СБУ. Их руководитель предъявил удостоверение полковника СБУ и угрожал сотрудникам милиции и наблюдателям расправой… По этим фактам Партией регионов подана жалоба в Центральную избирательную комиссию. ПР будет добиваться проверки голосования ответственности в округе и ответственности для всех виновных», - заявили в штабе Партии регионов.