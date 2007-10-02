ЦИК начала прием протоколов с “мокрыми печатями”

Центральная избирательная комиссия начала прием протоколов с “мокрыми печатями” из избирательных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО.

Он сказал, что процесс приема протоколов с “мокрыми печатями” начался приблизительно в 7.30 утра. По его словам, первым свои протоколы привезли представители округов из Харьковской и Житомирской областей.

Ожидается, что сегодня до конца дня ЦИК сможет получить первичные протоколы приблизительно с 70 округов.

А.ПИСАРЕНКО также сообщил, что сегодняшнее заседание ЦИК планируется на 11.30.

В ходе заседания члены ЦИК продолжат прием протоколов с “мокрыми печатями”.