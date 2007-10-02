ЦИК начала прием протоколов с “мокрыми печатями”
10:21, 02 октября 2007Политика
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Первые - Харьков и Житомир
Центральная избирательная комиссия начала прием протоколов с “мокрыми печатями” из избирательных округов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член ЦИК Анатолий ПИСАРЕНКО.
Он сказал, что процесс приема протоколов с “мокрыми печатями” начался приблизительно в 7.30 утра. По его словам, первым свои протоколы привезли представители округов из Харьковской и Житомирской областей.
Ожидается, что сегодня до конца дня ЦИК сможет получить первичные протоколы приблизительно с 70 округов.
А.ПИСАРЕНКО также сообщил, что сегодняшнее заседание ЦИК планируется на 11.30.
В ходе заседания члены ЦИК продолжат прием протоколов с “мокрыми печатями”.
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