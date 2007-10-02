Богатырева хочет видеть Мороза в ВР

Представитель Партии регионов Раиса Богатырева не удивлена результатами досрочных парламентских выборов и готова поздравить Блок Юлии Тимошенко со вторым местом, "с тем, что они прирастили намного больше, чем ожидала "Наша Украина" от них".

"Не секрет, что Партия регионов была лидером этих гонок, и не секрет, что она одерживает сейчас победу в подсчетах ЦИК. На втором месте и был, и остается БЮТ", - сказала она в интервью Радио "Свобода" в понедельник, 1 октября.

"Могу только поздравить этот блок с тем, что они значительно улучшили свой результат. Таким образом вообще на обочину политической жизни перевели своих политических партнеров НУ-НС", - заявила Богатырева.

Вместе с тем, кандидат в депутаты отметила, что "параллельный подсчет голосов – это не результат выборов... мы можем обсуждать только установленные ЦИК результаты".

Также она призналась, что хотела бы, "чтобы социалисты прошли в парламент".

Вместе с тем, на вопрос ведущего Романа Скрыпина относительно возможного сотрудничества с Блоком Литвина и замеченных "приязненных отношений" между Богатыревой и Владимиром Литвиным, "регионалка" ответила: "А с кем у нас нет приязненных отношений?"

На замечание ведущего, что он не видел, чтобы Богатырева "так обнималась с Юлией Тимошенко", она возразила: "У меня с ней нормальные отношения. И даже целуемся с Юлией Тимошенко, когда встречаемся".

"Да. Ну, мы же не враги. Мы украинцы, мы не враги. Мы политические оппоненты, а завтра мы будем обсуждать государственные проблемы в парламенте и будем представлять политические силы, субъекты политического переговорного процесса", - отметила Богатырева.

"То есть, в парламенте мы бьемся, а вне парламента мы целуемся... Получается, что так?", - спросил журналист. – "По всякому бывает и вне парламента", - ответила Богатырева.

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде 5 созыва заверила, что "мы не говорили с Литвиным о коалиции", ибо это будет иметь смысл лишь после оглашения результатов выборов.

"Как только каждый будет иметь результат, то есть будет знать, сколько у него народных депутатов может быть в парламенте, учитывая это мы будем и формулировать свои предложения для политических сил относительно формирования коалиции", - отметила Богатырева.

"Убеждена, что такой разговор будет идти и с "НУ", и с блоком Литвина, если попадут социалисты, то и с социалистами, и с коммунистами, такие предложения и БЮТ будут наданы", - добавила она.

На вопрос журналиста, получил ли уже лидер Партии регионов Виктор Янукович от президента России Владимира Путина поздравление с победой на выборах, Богатырева заверила, что "приветствия такого не было".

Украинская правда