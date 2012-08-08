УДАР: Янукович продолжил курс на раскол страны

Об этом говорится в заявлении «УДАРа», сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Ведь, как напоминают авторы заявления, языковая тема и то, как закон «протягивали» в парламенте, возмутила общество и вызвала массовые акции протеста в столице и в регионах, голодовка активистов под «Украинским домом».

«Все разговоры о том, что в сентябре Президент якобы внесет поправки в закон, являются ничем иным, как предвыборной спекуляцией. Вместо того, чтобы предлагать конкретные шаги по исправлению ситуации в стране, Партия регионов вновь затрагивает чувствительные для граждан темы», – отмечают в партии «УДАР».

В «УДАРе» убеждены, что государственный язык в Украине должен быть только один – украинский, а языковая политика – соответствовать стандартам демократических стран. «Этого, в частности, «УДАР» и будет добиваться в парламенте следующего созыва», – говорится в заявлении партии.