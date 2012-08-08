Донецкий горсовет уже готов закреплять статус русского языка
Донецкий городской совет примет «свой подзаконный акт», чтобы закрепить официальный статус русского языка.
Об этом сегодня Донецкий городской голова Александр Лукьянченко заявил журналистам после состоявшегося митинга в поддержку подписанного Президентом Украины Виктором Януковичем Закона «Об основах государственной языковой политики», передает кореспондент УНИАН.
Мэр напомнил, что в Донецкой области «большинство разговаривает на русском языке, и когда проводили опрос населения, тогда около 90% населения назвали своим родным языком, языком общения – русский».
А. Лукьянченко отметил, что теперь на основе данного закона горсовет примет «свой подзаконный акт» для закрепления статуса русского языка, хотя Донецкий горсовет и ранее вел свою документацию на русском языке.
Донецкий городской голова также не стал скрывать, что он лично рад принятию «языкового закона» в Украине: «Абсолютно ничего не изменится, но я не буду в некоторых аудиториях спрашивать, можно ли мне докладывать на русском языке, или мне, не имея языковой практики, изъяснятся на корявом украинском языке».