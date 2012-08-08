Донецкий горсовет уже готов закреплять статус русского языка

Об этом сегодня Донецкий городской голова Александр Лукьянченко заявил журналистам после состоявшегося митинга в поддержку подписанного Президентом Украины Виктором Януковичем Закона «Об основах государственной языковой политики», передает кореспондент УНИАН.

Мэр напомнил, что в Донецкой области «большинство разговаривает на русском языке, и когда проводили опрос населения, тогда около 90% населения назвали своим родным языком, языком общения – русский».

А. Лукьянченко отметил, что теперь на основе данного закона горсовет примет «свой подзаконный акт» для закрепления статуса русского языка, хотя Донецкий горсовет и ранее вел свою документацию на русском языке.

Донецкий городской голова также не стал скрывать, что он лично рад принятию «языкового закона» в Украине: «Абсолютно ничего не изменится, но я не буду в некоторых аудиториях спрашивать, можно ли мне докладывать на русском языке, или мне, не имея языковой практики, изъяснятся на корявом украинском языке».