Защитники языка призывают всех собраться на протест в День Независимости

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к украинцам сегодня объявил журналистам один из активистов акции в защиту украинского языка под «Украинским домом» Роман Лапуда.

«Мы считаем необходимым 24 августа провести Всегражданский съезд, призываем всех небезразличных граждан, национально-сознательные общественные организации Украины на защиту украинского языка», - сказал он.

В свою очередь в комментарии журналистам другая активиста акции Ирина Бондарь заметила, что «мы не ожидали таких действий (подписания языкового закона – УНИАН) Януковича, мы все же надеялись, что он уважает украинских людей и любит украинскую историю». И.Бондарь отметила в связи с этим, что первой реакцией участников акции на подписание В.Януковичем языкового закона был шок. Активистка заметила, что В.Янукович проявил пренебрежение к значительной части общества, фактически «в очередной раз изнасиловав украинский народ своими действиями».

Участники акции также заявили, что они не будут свертывать и не будут прекращать до Дня Независимости свою акцию протеста.