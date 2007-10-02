Международные наблюдатели призвали Украину отменить норму ”проти всех”

Международная наблюдательная миссия европейских институтов призвала Украину выполнить прошлогодние рекомендации ОБСЕ и ПАСЕ относительно отмены возможности голосовать «против всех» и учесть замечания, сделанные после нынешних досрочных выборов.

Об этом идет речь в совместном заявлении международной миссии по наблюдению о предварительных итогах голосования 30 сентября, передает «Немецкая волна».

Как констатируют международные наблюдатели, несмотря на все предостережения европейских институтов, норму голосования «против всех» украинские парламентарии не исключили из избирательного законодательства. Это может существенно повлиять на распределение мест в Верховной Раде. В то же время наблюдатели надеются, что украинские власти прислушаются к нынешним их замечаниям относительно составления качественных списков избирателей, дискриминационной нормы закона о регистрации тех, кто выезжает за границу, и отсутствии открепительных талонов. По словам председателя наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН, «закон о выборах не является идеальным. Поправки негативно повлияли на выборы, которые состоялись 30 сентября. И вполне очевидно, что из-за этого определенное количество людей не смогли отдать свои голоса, потому что они были в командировках или в другом месте». Х.СЕВЕРТНСЕН подчеркивает, что сейчас Украине следует сконцентрироваться на реформировании избирательного законодательства, чтобы списки кандидатов в депутаты и избирателей формировались как можно прозрачнее.