Тимошенко и Луценко точно не пойдут на выборы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение во время сегодняшнего заседания приняли члены ЦИК. «За» него проголосовали 10 из 14 присутствующих на заседании членов ЦИК.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, ЦИК выявил обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права выдвигаться в народные депутаты и быть включенными в список «Батьківщини» под номерами 1 и 5 соответственно.

В свою очередь член ЦИК Юлия Швец сообщила, что не будет поддерживать данное решение.

«По моему убеждению, указанный проект постановления не соответствует статье 76 Конституции Украины», - сказала она. И добавила, что, по ее мнению, нет законных оснований отказывать Ю.Тимошенко и Ю.Луценко в регистрации.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная также заметила, что не будет голосовать за это решение.

«Сегодня речь идет о защите избирательных прав. Возможно, не столько Тимошенко, Луценко, а намного в большей степени избирательных прав граждан Украины», - отметила она.

По ее убеждению, это решение не согласовывается с Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.