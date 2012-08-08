Ющенко о языковой комиссии Януковича: Это просто бросили кость, дали поиграть

Об этом заявил лидер партии «Наша Украина», бывший Президент Украины Виктор Ющенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

Подписание закона, по его мнению, также свидетельствует о недальновидном выборе власти в пользу политических краткосрочных интересов одной политической силы и непонимания гуманитарной и нациеобразующей сути этого вопроса.

«С самого начала власть смотрела на этот вопрос как на инструмент разогрева своего электората - начиная с Крыма, Донецка, Луганска и 13 областей Украины. Просто провели разделение украинцев, углубили раскол страны - потому что главное, это выиграть октябрь, выиграть по партийному списку. Это – приоритет», - сказал В.Ющенко.

Он подчеркнул, что дискуссия по поводу судьбы законопроекта была длительной, но оказалась неэффективной, в том числе из-за политиканства, желания получить политические дивиденды из этой темы. «Донести то, что язык - это нациеобразующий фактор, консолидирующий фактор, - не смогли, потому что кто-то хотел нагреться на этой теме. Украинский дом - это был провал, потому что это было политиканство, пиар так называемых демократов», - сказал В.Ющенко.

Председатель «Нашей Украины» расценил как минимальные шансы рабочей группы, созданной Президентом, смягчить последствия введения языкового закона. «Это просто бросили кость, дали поиграться на этой теме, на необходимости защиты и развития языка. Эту позицию интеллигенции опять будет с цинизмом проигнорировано в интересах политических мотивов», - считает В.Ющенко.